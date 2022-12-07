Путин анонсировал допвыплаты медикам первичного звена с января 2023 года

Фото: Администрация президента РФ

С января следующего года медикам первичного звена и сотрудникам скорой помощи будут назначены дополнительные выплаты в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи, — сказал он.

Путин уточнил, что размер выплат будет зависеть от ряда факторов. Например, от профиля специалиста, его должности, выполняемых функций и так далее, отмечается на сайте Кремля.

До этого Владимир Путин сообщил, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве. По его словам, очень важны неравнодушное и настойчивое участие специалистов в решении проблем обеспечения лекарствами всех нуждающихся в них категорий граждан.