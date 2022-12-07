Путин: Единственным гарантом целостности Украины могла бы быть Россия

Фото: Администрация президента РФ

Единственным гарантом территориальной целостности Украины могла бы быть Россия. Такое заявление сделал в среду, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, — заявил глава государства.

Однако, подчеркнул Путин, этот вопрос будут решать уже будущие политики Украины, так как нынешняя киевская власть не заинтересована в этом, передает официальный сайт Кремля.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Москва готова вернуться к переговорам о гарантиях безопасности с Западом, если зарубежные страны заинтересованы в этом.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.