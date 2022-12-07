Инна Святенко: Мы должны создать интегральный профиль работы региона с молодыми учеными

Фото: Пресс-служба Совфеда

7 декабря стартовал форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». В его работе приняла участие депутат Мосгордумы, председатель комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Инна Святенко. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала о значимости для российского здравоохранения мероприятий, на которых поднимаются темы, связанные с внедрением новых технологий в медицину.

— Инна Юрьевна, что сегодня в приоритете? Какие новации ожидают здравоохранение?

— Главные задачи перед здравоохранением поставил президент В. В. Путин, и они соответствуют требованиям каждого пациента — это доступность и качество медицинской помощи. В свое время была буквально заброшена сельская медицина. Но сегодня благодаря современной технологии только в этом году будет введено более 600 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Также до конца года должен быть закончен капитальный ремонт более чем в 1,3 тысячи поликлиник. Инвестиции в инфраструктуру позволяют создавать обновленные пространства с современным медицинским оборудованием.

В этом году российскими медучреждениями заключены контракты на закупку более 21 тысячи единиц. Обновляется и автомобильный парк: заключены контракты на поставку 3,5 тысячи единиц автотранспорта, более 2,5 тысячи современных машин уже поступили в распоряжение медиков. Строятся и реконструируются более 730 объектов здравоохранения, на капитальном ремонте — 1640 объектов. Это масштабная работа, которая идет в каждом регионе нашей страны.

— Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» считается уникальной площадкой для развития инноваций в здравоохранении. Насколько полезен формат форума, когда молодые ученые объединяются с передовыми врачами и выдающимися деятелями науки?

— Это очень важное и перспективное направление работы Совета Федерации и нашего комитета. Мы выделили список ключевых содержательных блоков: нормативно-правовая база поддержки молодых ученых с акцентом на медицину, создание условий для творческой и профессиональной самореализации молодых ученых-медиков, включение молодых ученых в стратегические региональные проекты. Отдельный вопрос: а что, собственно, дает молодая наука развитию региона? И, конечно, тот опыт, который можно масштабировать в соседние субъекты Федерации и в стране в целом.

О конкретных разработках можно действительно много говорить. Я хочу отметить именно региональный опыт. В частности, в центре прорывных исследований СамГМУ внедрена система хирургической навигации AUTOPLAN. Она важна для предоперационного планирования и интраоперационной хирургической навигации на основе оптического инфракрасного трекинга и технологии дополненной реальности. Практически все регионы мечтают получить еще одну самарскую разработку — интерактивный 3D-анатомический стол «Пирогов»: высокодетализированный атлас, позволяющий в интерактивном режиме работать с трехмерными моделями органов человека в норме и патологии.

Мы видим, что есть регионы, которые вкладывают усилия для развития наукоемких производств, а здесь важно — в медицинские разработки. В рамках форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» у нас будет отдельный региональный трек, где мы обсудим как нормативное состояние этой работы, опыт регионов, так и узнаем о самых интересных проектах молодых ученых-медиков.

— Вы в рамках форума принимаете участие в круглом столе «Молодая наука — регионам России». Расскажите, пожалуйста, как на сегодняшний день можно оценить потенциал молодых ученых?

— Определять потенциал ученых — это дело экспертов. И здесь у «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» достойный состав: главные внештатные специалисты Минздрава России — Оксана Драпкина, Галина Иванова, Наталья Мантурова, Николай Потекаев, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов, ведущие ученые Сеченовского университета.

Я бы хотела обратить внимание на те ключевые вопросы, которые помогают оценить качество работы региона с молодыми учеными, в частности, с медиками. Например, как реализованы меры федеральной поддержки? Какие существуют меры региональной поддержки? Каковы основные результаты их применения? Или инфраструктурный блок: как происходит модернизация инфраструктуры инноваций? Что сделано для медицины? Как молодые ученые и специалисты ее используют? Какие результаты достигнуты? Как происходит формирование привлекательной среды для работы и отдыха молодых ученых и их семей?

​Ответы на эти и другие подобные понятные и однозначные вопросы как раз могут помочь определить реальный интегральный профиль региона с точки зрения развития молодежных научных кадров и проектов. И такой профиль важно определить и с ним работать.

— Какую роль, на ваш взгляд, играет наставничество в становлении молодых специалистов и в раскрытии их научно-исследовательского потенциала?

— Наставничество — это отличная традиция отечественной науки и практики. Многие, думаю, знают, что этот опыт у нас переняла в свое время Япония. Сегодня в России развиваются проекты, которые базируются на мощных научных школах, где творчески развивается опыт предыдущих поколений. В частности, происходит переосмысление возможностей тканево-плацентарной терапии, изучение и внедрение которой идет с середины XX века. Новые знания, технологические решения и диагностические возможности позволяют нам сегодня получить новую доказательную базу ее эффективности и безопасности.

Буквально на днях Валентина Ивановна Матвиенко отмечала в Совете Федерации работу Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Молодые ученые из Военно-медицинской академии им С. М. Кирова представили разработку отечественного регенеративного бесклеточного продукта для заживления глубоких ран. И только в рамках «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» сумели отобрать более 170 хороших работ. Значит, есть интерес к научной деятельности, есть желание проявить себя. Нам важно не упустить этих талантливых юношей и девушек, вовремя поддержать каждый интересный проект.

— Какие на сегодняшний день реализуются меры поддержки молодых ученых федерального и регионального уровня и каких результатов удалось добиться благодаря этому?

— Мы должны понимать, что в данном случае мы говорим не совсем о социальной мере, которую, например, получает человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Мы говорим об инструменте развития талантливого человека. Поэтому в целом это два основных блока — первый направлен на инвестирование в научную деятельность или исследовательский проект. Речь идет о грантах, премиях, именных стипендиях. И второй блок связан с формированием для ученого комфортной среды, то есть, прежде всего, с тем, что связано с жильем. У молодых людей это очень актуальный запрос, им самим надо и хочется создать молодую семью. Для каждого региона это тоже важно — семейный человек скорее останется тут, а не сорвется ради какого-то проекта.

Я в Совете Федерации представляю Москву. В столице премии молодым ученым вручаются по 22 номинациям, а их размер сегодня составляет два миллиона рублей.

Осенью этого года в Государственную думу был внесен законопроект о статусе молодого ученого, он находится на рассмотрении. Меры, в частности, по жилью там конкретизируются и уже вводятся в ранг закона. Что это за меры? Предоставление сертификатов на жилье молодым ученым на условиях соцнайма или служебного жилья, право на получение денежной выплаты по программе «Жилище» при стаже научной работы не менее пяти лет, льгота при оплате ЖКУ.

Думаю, что на этапе обсуждения появятся и новые интересные предложения. Наши коллеги из Государственной думы и мы, сенаторы, внимательно рассмотрим каждое такое предложение.