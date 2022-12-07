Путин поручил разобраться с хранением молдавского газа на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Молдавия хранит часть газа, закупаемого у России, на Украине — такая ситуация выглядит странной, с ней нужно разобраться. Об этом в среду, 7 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Не совсем они блокируют (поставки газа — прим. «ВМ»), потому что если они заблокируют, то тогда часть Украины не будет получать газ на электростанции. Дело не в том, что они блокируют, дело в том, что у них самих не хватает, — заметил глава государства.

Путин также обратил внимание, что Россия фактически бесплатно поставляет в Приднестровье газ на протяжении многих лет, передает официальный сайт Кремля.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда мог «пропасть» предназначенный для Молдавии российский газ.

По его словам, Украина вполне может под разными предлогами отбирать часть транзитного российского газа, предназначенного для Молдавии.

22 ноября Газпром зафиксировал на Украине оседание российского газа, который поставлялся в Молдавию.