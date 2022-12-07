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Собянин заявил, что Россия противостоит на Украине всему блоку НАТО

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Собянин заявил, что Россия противостоит на Украине всему блоку НАТО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На данный момент Россия противостоит всему блоку Североатлантического альянса, проводя специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 декабря.

— Проводится специальная военная операция на Украине, по сути дела, там идет война, чего уж там скрывать. Но мы же воюем не с Украиной, за ней вся НАТО со всеми своими технологиями, вооружениями, информацией, специальными вооружениями, специальными технологиями, — сказал глава города в прямом эфире телеканала ТВЦ.

2 декабря Собянин прибыл на линию соприкосновения Вооруженных сил России и Украины, где пообщался с российскими строителями и военнослужащими. По его словам, там работают тысячи работников городского хозяйства столицы, которые помогают солдатам обустраивать противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи.

Также мэр рассказал о своей встрече со столичными врачами в Луганске. Он также добавил, что в общей сложности медики провели порядка четырех тысяч операций, где пациентами становились «и раненые бойцы, и пострадавшие дети».

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