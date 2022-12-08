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Пентагон не знал о подготовке Украиной ударов по российской территории

Егор Провоторов
В мире
Пентагон не знал о подготовке Украиной ударов по российской территории
Фото: defense.gov

Пентагон не координирует с властями Украины все осуществляемые ими атаки, Вашингтону заранее не было известно об ударах по российской территории. Такое заявление в среду, 7 декабря, сделала заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства США Сабрина Сингх.

При этом она подчеркнула, что между странами существует взаимодействие по линии Минобороны. Представитель Пенгтагона заявила, что Штаты поставляют Киеву вооружения и системы, которые якобы нужны украинской стороне.

— Они на месте принимают решения относительно целей, относительно того, когда они проведут операцию. Мы предоставляем военную помощь, — заявила Сингх на брифинге для журналистов.

Она также подчеркнула, что Вашингтон будет предоставлять Киеву средства для защиты территории Украины и населения «на поле боя». При этом представитель Пентагона указала, что Штаты не стремятся к эскалации и войне с Россией, пишет ТАСС.

Накануне в Белом доме заявили, что правительство Соединенных Штатов не поощряет нанесение ударов Украиной по территории России.

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