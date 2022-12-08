Облачную погоду и небольшой снег пообещали жителям Москвы 8 декабря

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, местами гололедица и до 6 градусов ниже нуля ожидают столичный регион в предстоящий четверг, 8 декабря. Такой прогноз дали специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток в Москве температура воздуха будет варьироваться от 3 до 5 градусов со знаком «минус». Ночью же похолодает до –6 градусов. В области ожидается до –7 днем и до 8 градусов мороза ночью.

Также синоптики прогнозируют южный ветер, который будет дуть со скоростью 5–11 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 752 миллиметра ртутного столба. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра РФ.

Декабрь в столице получается очень контрастным с уклонами в аномалии температуры. Однако зима в целом — контрастный сезон, до температурных рекордов пока далеко. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам собеседника «ВМ», первые дни декабря оказались непривычно холодными.