Столичные врачи вылечили свыше 280 детей из ЛНР и ДНР

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Свыше 280 детей из Донецкой и Луганской народных республик прошли лечение в лучших больницах Москвы в текущем году. В столичных медучреждениях пациентам оказали необходимую хирургическую и реабилитационную помощь.

Так, например, директор Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш рассказал, что в его НИИ перевели около 90 детей с минно-взрывными ранениями разной степени тяжести.

Благодаря слаженной работе медиков и всех задействованных специалистов дети получили высококвалифицированную помощь в течение суток после травм. Так, ни один ребенок впоследствии не страдал от гнойных осложнений, также ни одному юному пациенту не потребовалась ампутация.

Кроме того, московские врачи поддерживают связь с коллегами из ДНР и ЛНР и консультируют их по разным вопросам. Митиш отметил, что это сотрудничество было запущено в 2014 году, когда в столичный НИИ перевели более 50 раненых детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 декабря очередная мультидисциплинарная бригада медиков из лучших столичных стационаров отправилась в командировку в Луганскую и Донецкую народные республики. Свыше 20 специалистов в течение ближайших двух недель будут помогать коллегам-медикам с новых российских территорий.