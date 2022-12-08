Около 25 тысяч москвичей прошли бесплатное лечение от гепатита С препаратами нового поколения

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Врачи центра по лечению хронических вирусных гепатитов столичной инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 вылечили от гепатита С современными препаратами почти 25 тысяч пациентов. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщила руководитель центра Елена Нурмухаметова.

По ее словам, инновационные препараты от гепатита появились шесть лет назад. Москва стала первым регионом, который обеспечил ими всех нуждающихся пациентов. Дорогостоящий курс лечения полностью покрываться за счет бюджетных средств, отметила врач.

— Среди почти 25 тысяч пациентов, которые прошли с 2016 года амбулаторное лечение в московском центре по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ № 1, около 97 процентов полностью избавились от вируса. До появления новых лекарств выздоравливали только 50 процентов больных, — подчеркнула Нурмухаметова.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что инновационные лекарства действуют непосредственно на сам вирус гепатита С и практически не оказывают влияния на организм человека. Эффективность медизделий превышает 95–97 процентов, а полный курс лечения сократился до трех месяцев.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь инвесторов для создания четырех новых фармацевтических производств в столице.