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Астролог рассказала, как накрыть стол для встречи Нового года

Араз Салехов

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Еда
Общество
Астролог рассказала, как накрыть стол для встречи Нового года
Фото: Pexels

В каждом из российских регионов отличается новогодний стол, но существуют для каждого их них те варианты застолья, которые могут принести удачу в новом году. Астролог Татьяна Закусило рассказала, что это зависит от астрологической карты, построенной определенным образом.

В праздничную ночь, по словам эксперта, в регионах от крайней западной точки Европы до Омска Луна будет находиться в знаке Тельца. В связи с этим на столе должно быть много зеленых продуктов.

— В приоритете салаты из зелени, а также фрукты и овощи зеленого цвета: киви, яблоки, лайм, ананас, авокадо, огурцы, перец. Для основных блюд стоит выбирать нежирные сорта мяса, рыбы или птицы, — отметила она.

По ее словам, от Омска до Камчатки Новый год будут встречать с Луной в Овне. Поэтому жителям этих регионов астролог рекомендует на праздничный стол ставить много мясных и острых закусок, сообщает «Москва 24».

В период подготовки к новогодним праздникам цены на продукты начинают стремительно расти. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, с чем связано повышение цен и чем стоит закупиться к празднику заранее. По его словам, рост цен на продукты в канун Нового года связан с повышенным спросом. Эксперт советует купить заранее икру, алкоголь и консервированные продукты.

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