Терапевт назвала признаки «опасного» кашля

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Изменение характера кашля и цвета мокроты, появление в ней крови должны вызывать у больного опасения за свое здоровье. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, кашель чаще всего свидетельствует об инфекционном заболевании. Врач подчеркнула, что если человек идет на поправку, однако кашель возникает с новой силой, становится громким и сильным, то больному стоит беспокоиться.

— Изменение характера кашля может говорить об ухудшении состояния, присоединении осложнений, о прогрессировании болезни. <...> Всегда настораживает появление необычной мокроты. То есть была светлая мокрота, а тут появляется какой-то резкий зловонный запах, меняется ее цвет, она становится зеленая, желтая. Все это признак присоединения бактериальной инфекции, — добавила Романенко.

Опасения должен вызывать и кашель с кровью, продолжила специалист. Такой симптом, помимо заболевания дыхательных путей, может говорить о туберкулезе, нарушении свертывающей системы крови и онкологии, передает «Москва 24».

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