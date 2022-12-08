Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря

Фото: Минобороны РФ

Дежурный корабль Черноморского флота утром в четверг, 8 декабря, сбил беспилотник над акваторией моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко, — написал он в Telegram.

25 ноября на севере Крыма сработала система ПВО. Глава администрации Армянска Василий Телиженко не привел подробностей произошедшего, однако попросил жителей сохранять спокойствие. Город Армянск находится примерно в десяти километрах от границы с Херсонской областью. Там сохраняется срок действия высокого уровня террористической опасности.

22 ноября система ПВО Севастополя сбила два беспилотника. Гражданские объекты не пострадали. Развожаев тогда призвал жителей города сохранять спокойствие.

17 ноября стало известно, что над электроподстанцией «Кафа» в Крыму также сбили дрон. По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обломки БПЛА упали на территорию станции. Повреждений нет, энергоснабжение нарушено не было.