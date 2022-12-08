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РИАМО заняло первое место на Всероссийском конкурсе «Спорт – норма жизни»

Оксана Васильева
Общество
РИАМО заняло первое место на Всероссийском конкурсе «Спорт – норма жизни»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Региональное информационное агентство Московской области заняло первое место на Всероссийском конкурсе «Спорт – норма жизни» в номинации «Лучшее региональное информационное агентство». Диплом из рук министра спорта РФ Олега Матыцина получил заместитель главного редактора РИАМО Владимир Мокшин.

— Мы дарим людям возможность заниматься спортом, вовлекаем в активные занятия абсолютно всеми разнообразными видами спорта, которые на территории Российской Федерации развиваются. Прежде всего, я хочу вам спасибо сказать за то, что вы свою жизнь посвящаете этому важному направлению деятельности, — отметил Матыцин.

Он уточнил, что сейчас в стране активно инвестируют в спортивную инфраструктуру. Министерство занимаемся подготовкой кадров, проводит соревнования. Особенно данная работа важна в период санкционного давления на страну.

— Очень важно правильно это освещать и правильным людям говорить о том, какое место спорт занимает в нашей жизни, — добавил министр.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

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