Завершается прием заявок на конкурс «Включите свет»-2022

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Осталось чуть больше недели до завершения приема заявок на конкурс «Включите свет»-2022.

В этом году вниманию новичков в профессии предлагается номинация «Дебют». Представить свои работы на конкурс могут журналисты, проходящие стажировку в редакциях, а также представители студенческих медиа.

— Новинка, которая стала результатом нашего опыта. Каждый год мы получали в заявленных номинациях вперемежку и работы новичков, и работы опытных авторов. И, конечно, это было несправедливо по отношению к начинающим, потому что они попадали изначально в неравную конкуренцию. И для того, чтобы каждый получил достойную и справедливую оценку независимо от опыта работы, мы и создали номинацию «Дебют», — говорит об изменении конкурсных условий исполнительный директор АНРИ Сергей Лапенков.

Другими конкурсными номинациями стали уже известные по предыдущим конкурсам «Один в поле» и «Территория». В разные годы лучшими авторами этих номинаций стали Мутовина Ольга (интернет-журнал «Люди Байкала»), Данилович Михаил (руководитель проекта «Докдрама»), Дарья Максимович (журналист издания «Нация»), журналист Екатерина Малышева (корреспондент интернет-журнала «7х7.Новости.Мнения.Блоги» в Пензе) и другие.

Итоги конкурса будут подведены в начале следующего года. Авторов работ-лидеров номинаций ожидают полезные профессиональные гаджеты и бесплатный доступ ко всем образовательным программам АНРИ-Медиа в течение года. Помимо основных наград предусмотрен Гран-при конкурса. Им станет поездка на Саммит независимых региональных издателей с оплатой всех транспортных расходов и расходов на проживание за счет организаторов конкурса.

Заявки принимаются до 15 декабря 2022 года включительно. Непременным условием является факт публикации этих работ в период с 1 января по 15 декабря 2022 года в печатных изданиях или Интернет-СМИ.