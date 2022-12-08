Сильный снегопад привел к росту числа ДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Непростые погодные условия привели к росту числа аварий в Санкт-Петербурге. Только за первую неделю декабря число ДТП существенно возросло из-за сильных снегопадов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, только с 1 по 6 декабря в городе произошли 1893 аварии. При этом четыре человека погибли в результате ДТП, а 36, включая пятерых детей, получили травмы различной степени тяжести.

Как отмечают эксперты, учитывая, что декабрь в городе на Неве ожидается снежный, количество аварий ежедневно будет расти в геометрической прогрессии, сообщает издание «Невские новости».

Накануне из-за сильного снегопада в городе образовались многокилометровые пробки. Местные жители также массово жалуются на засыпанные снегом тротуары. Непогода ухудшила видимость и спровоцировала образование гололедицы на дорогах, передает Nation news.

До этого автоэксперт Максим Багаев рассказал, как управлять автомобилем в условиях снегопада и на неочищенных дорогах.