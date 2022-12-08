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Отоларинголог Зайцев назвал ошибки в профилактике и лечении заболеваний горла

Ирина Игнатенко
Общество
Отоларинголог Зайцев назвал ошибки в профилактике и лечении заболеваний горла
Фото: Pixabay

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, какие ошибки часто совершают люди при лечении и профилактике заболеваний горла.

Часто при появлении болевых ощущений люди используют полоскания. Чтобы не навредить себе, нельзя использовать агрессивные препараты на спиртовой основе — это пересушит и обожжет слизистую оболочку.

Аккуратно нужно использовать для профилактики заболеваний носоглотки популярную в наши дни кварцевую лампу. Считается, что ультрафиолет обеззараживает, но нужно четко соблюдать инструкцию. В противном случае можно переусердствовать и сжечь слизистую.

Главное правило, по словам отоларинголога, заключается в том, что, если человека ничего не беспокоит, трогать горло, в том числе и с превентивными целями, не следует. Лучше уделить внимание общему укреплению иммунитета, передает aif.ru.

До этого Владимир Зайцев пояснил, в каком случае может пойти кровь из ушей. Кровотечение провоцирует наружный буллезный отит, когда воспаляются слизистая носа, носоглотка, задняя стенка глотки, наружное ухо, наружный слуховой проход, а также расслаивается барабанная перепонка, передает Царьград.

Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко предупредила о возможных проблемах с сердцем из-за продолжительного использования капель для носа.

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