SНАМАN рассказал, что весил больше 90 килограммов в 15 лет

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Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов — настоящее имя) рассказал о том, какое у него было детство. В основном музыкант жил с бабушкой и дедушкой, которые окружили его теплотой и заботой. Однако у такой заботы есть обратная сторона медали, о которой поделился певец.

— Я весил 92 килограмма в 15 лет... закормили родители. Стандартно. Ну все же хотят, чтобы вот их ребеночек хорошо питался. Давай еще… Давай первое, второе, третье. И компот еще… И так по три раза, — отметил он.

По его словам, бабушка с дедушкой и родители всегда хотели накормить любимого ребенка. Он подчеркнул, что в день мог выпить три литра воды, сообщает сайт Пятого канала.

До этого Shaman впервые заговорил о личной жизни и рассказал о дочери, родившейся в первом браке исполнителя. Он добавил, что нечасто видится с ребенком, но старается, чтобы каждая их встреча была праздником. По словам исполнителя, девочка проживает в Новомосковске с его бывшей женой, профессия которой также связана с музыкой.

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.