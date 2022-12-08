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Президент Украины Владимир Зеленский знает, когда на территории его страны может закончиться конфликт, это может случиться и завтра. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все закончится. Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании (Киева), — цитирует его ТАСС.

До этого украинский лидер выразил надежду на завершение конфликта на Украине в следующем году. Таким мнением Зеленский поделился в комментарии для издания Politico, которое назвало его «самым влиятельным человеком Европы».

Накануне обозреватели издания Newsweek Дэвиж Рандэлл и Майкл Гфеллер заявили, что в конфликте на территории Украины наступил переломный момент на фоне усиления российских сил и ослабления киевского режима. По их словам, Вооруженные силы РФ оснащены самым современным вооружением и, несмотря на множество сообщений западных стран, далеки от деморализации. Украина же, напротив, исчерпала свои арсеналы и сейчас уже полностью зависит от военной поддержки других государств.