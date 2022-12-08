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Кабмин продлил «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года

Георгий Соланович
Общество
Кабмин продлил «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство России продлило действие программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 8 декабря.

— Правительство реализует широкий комплекс мер, чтобы создать для людей все условия для комфортной жизни на Дальнем Востоке. И конечно, самое главное для них — обеспечение хорошим жильем, — публикует слова Мишустина Telegram-канал кабмина.

Мишустин подчеркнул, что за три года действия «Дальневосточной ипотеки» было выдано свыше 55 тысяч кредитов на приобретение или строительство жилья по льготной ставке, равной двум процентам. На реализацию программы в 2023–2025 годах предусмотрено около 70 миллиардов рублей.

20 октября президент России Владимир Путин поручил продлить программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года.

В конце июня Мишустин сообщил, что программа «Дальневосточной ипотеки» под два процента теперь будет распространяться на врачей и преподавателей, которые проработали на территории региона не менее пяти лет.

Дальний Восток Ипотека Михаил Мишустин
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