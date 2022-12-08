Депутат МГД: Проект «Москва помогает» позволяет каждому включиться в работу по поддержке переселенцев

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Благодаря пунктам по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» поддержать беженцев, переселенцев и жителей новых территорий России может каждый житель столицы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

— Проект «Москва помогает» показал, как отзывчивы и по-настоящему добросердечны москвичи: они готовы и направлять помощь, и организационно участвовать в сборе, сортировке, транспортировке гуманитарных грузов. К проекту уже присоединились порядка 10 тысяч добровольцев-активистов, а помощь оказали около 30 тысяч москвичей — в общей сложности собрано примерно 3 миллиона единиц различных товаров, — рассказал депутат.

Вице-спикер городской думы отметил, что для семей, покинувших родной дом, бывает затруднительна покупка даже простейших предметов. Он отметил важность того, чтобы у людей была возможность получить бесплатно вещи первой необходимости, теплую одежду и обувь.

Парламентарий добавил, что в новых условиях люди нередко сталкиваются с проблемой поиска смесей и питания для детей с аллергией или непереносимостью некоторых продуктов.

— Поэтому вместе с коллегами мы передали в штаб проекта и спецпитание, — подчеркнул Степан Орлов.

Он пояснил, что ознакомиться с полным списком вещей, которые необходимы беженцам и переселенцам, можно на сайте «Мосволонтера», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что интерактивная карта с данными о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает» появилась на сайте мэра столицы. Пункты будут работать более чем на 70 площадках города. Жители Москвы могут передать новогодние подарки детям, которые проживают на новых российских территориях. Также с Новым годом можно будет поздравить участников спецоперации.