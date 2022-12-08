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СК опубликовал видео допроса задержанного мужчины, устроившего поджог на улице Демьяна Бедного

Степан Жирнов
Происшествия
СК опубликовал видео допроса задержанного мужчины, устроившего поджог на улице Демьяна Бедного
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Появилась запись допроса мужчины, задержанного по подозрению в осуществлении поджога на улице Демьяна Бедного на северо-западе столицы. Ее опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Москве в четверг, 8 декабря.

На фрагменте видео можно увидеть, что мужчина доставлен в территориальное отделение ведомства, а также признает, что знает причину задержания.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Связано это с тем, что пожар, который организовал задержанный ранним утром 6 декабря, чуть не унес жизни 24-летней женщины и ее двухлетнего сына. Оба пострадавших госпитализированы.

Помощь в ремонте помещения, а также оказание другой социальной поддержки потерпевшим проконтролирует столичная прокуратура.

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