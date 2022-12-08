СК опубликовал видео допроса задержанного мужчины, устроившего поджог на улице Демьяна Бедного

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Появилась запись допроса мужчины, задержанного по подозрению в осуществлении поджога на улице Демьяна Бедного на северо-западе столицы. Ее опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Москве в четверг, 8 декабря.

На фрагменте видео можно увидеть, что мужчина доставлен в территориальное отделение ведомства, а также признает, что знает причину задержания.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Связано это с тем, что пожар, который организовал задержанный ранним утром 6 декабря, чуть не унес жизни 24-летней женщины и ее двухлетнего сына. Оба пострадавших госпитализированы.

Помощь в ремонте помещения, а также оказание другой социальной поддержки потерпевшим проконтролирует столичная прокуратура.