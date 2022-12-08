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Журналисты The New York Times устроили первую за 40 лет массовую забастовку

Евгений Жуков
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Журналисты The New York Times устроили первую за 40 лет массовую забастовку
Фото: Unsplash

Журналисты американской газеты The New York Times в четверг, 8 декабря, начали массовую забастовку впервые за 40 лет. Об этом сообщили в самом издании.

Участники протестного мероприятия решились на этот шаг, поскольку их не удовлетворяют затянувшиеся переговоры между профсоюзом и руководством компании, которые продолжаются с марта прошлого года.

Стороны пока так и не смогли прийти к компромиссному решению некоторых вопросов, касающихся, например, увеличения заработной платы и медицинского обслуживания. Известно, что забастовка продлится 24 часа, а поучаствуют в ней свыше 1,1 тысячи сотрудников.

29 ноября сообщалось, что работники психиатрических отделений в Париже вышли на забастовку, связанную с нехваткой кадров и средств для лечения пациентов.

Люди вышли выразить свое недовольство перед зданием министерства здравоохранения Франции в Париже. В манифестации приняли участие десятки психиатров и других профильных специалистов. Так, недовольные парижане требуют, чтобы французское правительство выделяло больше денег на лечение пациентов.

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