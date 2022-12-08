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Закрытый показ реалити-шоу «МечтаЮ» прошел в Барвиха Luxury Village

Александр Афонин
Общество
Закрытый показ реалити-шоу «МечтаЮ» прошел в Барвиха Luxury Village
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В концертном зале Барвиха Luxury Village состоялся закрытый показ реалити-шоу «МечтаЮ», главной целью которого является исполнение заветных мечтаний девушек со всей России.

Организаторы проекта получили более 500 заявок на участие в проекте. При отборе кандидатов эксперты оценивали мечты людей. Основной упор делался не на нематериальные желания, а на реальные мечты.

Ведущей проекта стала телеведущая Мария Бабкина. Девушка сама прошла путь к своей мечте и в каждой серии делится с участницами своим опытом и помогает смело идти к намеченной цели.

Режиссером проекта стал телеведущий Тимур Соловьев. Он отметил, что работа над проектом велась долгое время и вся команда делала упор на эмоции и ощущения от просмотра.

— Это история не просто про красивую картинку, а эмоции, ощущения и большая радость, которые передаются зрителям с каждой новой серией — рассказал он.

До этого сообщалось, что сериал «Папины дочки» вернется на телевидение спустя девять лет. Режиссером нового сезона назначен Александр Жигалкин.

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