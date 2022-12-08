Житель Подмосковья изнасиловал школьницу, перепутав ее со своей сожительницей

Фото: tambov.gov.ru

В Подмосковье мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, перепутав ее со своей сожительницей. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря.

Инцидент произошел после праздника с обильным распитием алкоголя, который проводил работник склада вместе со своими коллегами в ночь с 6 на 7 декабря в подмосковном частном доме. На вечеринку приехала и 32-летняя мать пострадавшей, которая взяла с собой двух дочерей.

В какой-то момент женщина заметила, что ее 12-летняя дочь пьяна. Ребенок признался, что выпил два стакана пива. Из-за этого родительница захотела отправить дочь домой. В этот момент с праздника уезжал коллега женщины, с которым мать пострадавшей знакома полтора года. Он предложил подвезти девочку до дома на такси.

По приезду выяснилось, что ребенок забыл ключи от дома и телефон. Тогда мужчина предложил девочке остаться у него на ночь, и та согласилась. Уже находясь в квартире подозреваемый изнасиловал школьницу.

Утром об этом пострадавшая рассказала своей подруге, а та позвонила родительнице девочки. К моменту приезда разгневанной матери злоумышленник уже попытался свести счеты с жизнью. Мужчине потребовалась помощь бригады скорой помощи.

Когда подозреваемого доставили в отделение, он рассказал полицейским, что в состоянии опьянения перепутал школьницу со своей сожительницей, которая осталась на празднике в коттедже, сообщил «МК».

Другое изнасилование произошло на северо-западе столицы. Двое молодых людей надругались над девочкой-подростком.