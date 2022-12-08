Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Житель Подмосковья изнасиловал школьницу, перепутав ее со своей сожительницей

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья изнасиловал школьницу, перепутав ее со своей сожительницей
Фото: tambov.gov.ru

В Подмосковье мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, перепутав ее со своей сожительницей. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря.

Инцидент произошел после праздника с обильным распитием алкоголя, который проводил работник склада вместе со своими коллегами в ночь с 6 на 7 декабря в подмосковном частном доме. На вечеринку приехала и 32-летняя мать пострадавшей, которая взяла с собой двух дочерей.

В какой-то момент женщина заметила, что ее 12-летняя дочь пьяна. Ребенок признался, что выпил два стакана пива. Из-за этого родительница захотела отправить дочь домой. В этот момент с праздника уезжал коллега женщины, с которым мать пострадавшей знакома полтора года. Он предложил подвезти девочку до дома на такси.

По приезду выяснилось, что ребенок забыл ключи от дома и телефон. Тогда мужчина предложил девочке остаться у него на ночь, и та согласилась. Уже находясь в квартире подозреваемый изнасиловал школьницу.

Утром об этом пострадавшая рассказала своей подруге, а та позвонила родительнице девочки. К моменту приезда разгневанной матери злоумышленник уже попытался свести счеты с жизнью. Мужчине потребовалась помощь бригады скорой помощи.

Когда подозреваемого доставили в отделение, он рассказал полицейским, что в состоянии опьянения перепутал школьницу со своей сожительницей, которая осталась на празднике в коттедже, сообщил «МК».

Другое изнасилование произошло на северо-западе столицы. Двое молодых людей надругались над девочкой-подростком.

Подмосковье Изнасилования Московская область Полиция Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте