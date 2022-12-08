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Жителя Подмосковья отправили в колонию за членство в террористической организации

Степан Жирнов
Происшествия
Жителя Подмосковья отправили в колонию за членство в террористической организации
Фото: пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

Житель подмосковного Дмитрова, который всем рассказывал о том, что является членом террористической группировки, отправлен в колонию. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по столичному региону в четверг, 8 декабря.

По информации ведомства, первые подозрения 34-летний осужденный вызвал самостоятельно, регулярно представляясь членом «Дмитровского джамаата»*. Вскоре мужчину задержали, и, как оказалось, не зря.

Расследование показало, что гражданин действительно придерживался взглядов радикального ответвления ислама, а также вступил в ряды террористической организации. Он пропагандировал взгляды группировки, а также вербовал злоумышленников в ряды запрещенной в России международной террористической организации.

Помимо этого мужчина планировал совершать разбойные нападения на граждан столичного региона, для того чтобы финансировать свою ячейку. Для большей эффективности сперва злоумышленник собирался достать оружие, отобрав его у сотрудников ДПС.

Сотрудники ФСБ также задержали пособников злоумышленника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Свою вину фигурант признал полностью.

Второй Западный окружной военный суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

Другая группа террористов также не сумела совершить запланированные ими злодеяния. Сотрудники ФСБ задержали нескольких злоумышленников в Запорожской области и тем самым предотвратили серию терактов.

* Запрещенная в России террористическая организация

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