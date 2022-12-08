Пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом.

Ближе к концу мероприятия ее спросили, «почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите Соединенных Штатов и африканских стран». Журналист попытался объяснить важность этой темы, но Жан-Пьер прервала его.

— Это не сложно, — заявила она.

Репортер продолжил просить о возможности задать вопрос. Тогда пресс-секретарь Белого дома сказала, что тот «не дает ей ответить». Мужчина удивился, так как еще не задал вопрос.

— Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили, — повторила Жан-Пьер.

— Дайте же мне задать вопрос, — снова попросил журналист. На этом пресс-секретарь попрощалась и вышла из зала для брифингов, передает РИА Новости.

23 ноября сообщалось, что Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами во время брифинга. Причиной ее раздражения стал вопрос журналистки портала Daily Caller, которая спросила у участвовавшего в брифинге главного инфекциониста США Энтони Фаучи, что он сделал для расследования происхождения COVID-19.