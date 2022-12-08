Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом

Юлия Курганова
В мире
Пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом
Фото: whitehouse

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом.

Ближе к концу мероприятия ее спросили, «почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите Соединенных Штатов и африканских стран». Журналист попытался объяснить важность этой темы, но Жан-Пьер прервала его.

— Это не сложно, — заявила она.

Репортер продолжил просить о возможности задать вопрос. Тогда пресс-секретарь Белого дома сказала, что тот «не дает ей ответить». Мужчина удивился, так как еще не задал вопрос.

— Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили, — повторила Жан-Пьер.

— Дайте же мне задать вопрос, — снова попросил журналист. На этом пресс-секретарь попрощалась и вышла из зала для брифингов, передает РИА Новости.

23 ноября сообщалось, что Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами во время брифинга. Причиной ее раздражения стал вопрос журналистки портала Daily Caller, которая спросила у участвовавшего в брифинге главного инфекциониста США Энтони Фаучи, что он сделал для расследования происхождения COVID-19.

Журналисты вопросы и ответы США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Все мнения
О проекте