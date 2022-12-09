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Бесплатные катки начали работу на фестивальных площадках «Московских сезонов»

Александр Афонин
Город
Бесплатные катки начали работу на фестивальных площадках «Московских сезонов»
Фото: Московские сезоны
Россия, Москва, площадь Революции Карта всех событий

В столице в пятницу, 9 декабря, на фестивальных площадках «Московских сезонов» начнут работу 19 бесплатных катков. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— 19 бесплатных катков откроются 9 декабря на фестивальных площадках «Московских сезонов»! В будние дни катание будет проходить с 11:00 до 22:00, а в выходные гостей ждут с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный, — говорится в сообщении.

Гости катка смогут взять на прокат коньки, комплект защиты, шлем и поддерживающие стойки. Для сопровождения маленьких детей родителям предоставят валенки. Кроме того, посетители фестивальных площадок смогут воспользоваться бесплатной услугой заточки своих коньков.

Фото: Московские сезоны
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Фото: Московские сезоны
Фото: Московские сезоны
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Фото: Московские сезоны

Также на площадках «Московских сезонов» горожане смогут принять участие в сборе новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает». В пунктах сбора им предоставят возможность подарки для детей новых регионов России и участникам спецоперации.

28 ноября прошло открытие ГУМ-катка на Красной площади, где жители столицы смогли ощутить приближение новогоднего чуда. Подробнее об открытии площадки в самом сердце столицы — в материале «Вечерней Москвы».

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