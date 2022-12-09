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Предварительно, никто не пострадал в результате пожара в OBI

Полина Долганова
Происшествия
Предварительно, никто не пострадал в результате пожара в OBI
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В результате пожара в подмосковном торговом центре «Мега Химки», предварительно, никто не пострадал. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются, — сообщили в ведомстве.

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Подмосковье в пятницу, 9 декабря. По данным источника «ВМ», огонь охватил крышу магазина OBI, входящего в ТЦ. В результате случившегося обрушилась кровля здания.

Позже поступила информация, что площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров, хотя изначально она составляла 250 «квадратов». При этом площадь обрушения составляла 5 тысяч квадратных метров.

Также на месте происшествия можно было наблюдать взрывы. Момент одного из них был запечатлен на видео.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что поджог рассматривается среди версий пожара в торговом центре «Мега Химки» в Московской области. При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передает, что поджог рассматривается в качестве основной версии пожара.

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