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Посол Бразилии в России заявил о нейтралитете страны по кризису на Украине

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Посол Бразилии в России заявил о нейтралитете страны по кризису на Украине
Фото: Pixabay

Бразилия занимает нейтральную позицию по ситуации на Украине и выступает против антироссийских санкций, заявил посол страны в Москве Родриго Баэна Соарес.

— Бразилия занимает нейтральную позицию в том конфликте, который возник 24 февраля, и безусловно сохраняет нейтралитет. Мы также имеем отличное мнение от многих других стран в отношении санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, — сказал Соарес на вебинаре «Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях».

По словам дипломата, санкции против РФ незаконны и избирательны, а те страны, которые их вводят, впоследствии страдают от своих решений, передает РИА Новости.

Недавно в Бразилии прошли президентские выборы. В ходе второго тура новым главой государства стал кандидат от социалистической «Партии трудящихся» Луис Инасиу Лула да Силва. До этого он занимал должность бразильского лидера в период с 2003 по 2011 год. Что о нем известно и каких действий ожидать от Лулы да Силвы — в материале «Вечерней Москвы».

В ноябре посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что при да Силве страна продолжит отстаивать неприятие односторонних антироссийских санкций.

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