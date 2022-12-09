Андрей Бочкарев: Началось устройство монолита машинного зала северного вестибюля станции «Яхромская» салатовой ветки

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты начали устраивать основные конструкции технических помещений эскалатора в северном вестибюле строящейся станции «Яхромская» продления Люблинско-Дмитровской (ЛДЛ) линии столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, рабочие уже выполнили устройство железобетонного монолита вестибюля на уровне платформы. В настоящее время они занимаются сооружением стены и перекрытия машинного зала эскалатора.

Заммэра напомнил, что станция «Яхромская» располагается вдоль Дмитровского шоссе.

Как рассказал генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, северный вестибюль станции располагается рядом с Яхромским проездом, а южный — неподалеку от улицы 800-летия Москвы. Москвичи смогут входить в них по подземным переходам с двух сторон шоссе.

По состоянию на 9 декабря специалисты уже закончили устраивать монолит в южном вестибюле. В настоящее время продолжается устройство кирпичных перегородок.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты выполнили более 90 процентов монолитных работ на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро. Он отметил, что в процессе проектирования станции было принято решение посвятить ее оформление авиации.