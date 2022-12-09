Новую систему оценки навыков врачей еще по 20 специальностям введут в Кадровом центре Москвы

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Апробация новой системы оценки навыков врачей еще по 20 специальностям идет в Кадровом центре столичного департамента здравоохранения, сообщила исполняющая обязанности директора центра Юлия Уварова в пятницу, 9 декабря.

По ее словам, оценочные средства по еще 20 специальностям пойдут в дополнение к тем 26, что были внедрены в центре в 2021 году. В результате, отметила Уварова, оценочные средства охватят более 90 процентов от общего числа врачей, задействованных в московской системе здравоохранения.

— Это первый подобный проект в России, и его главная задача — способствовать поддержанию высокого уровня квалификации врачей. В этом году продолжается разработка и апробация оценочных средств по 20 специальностям. Часть из них уже прошла успешную апробацию. Это детская эндокринология, неонатология и сердечно-сосудистая хирургия, — рассказала директор Кадрового центра.

Она добавила, что в ближайшее время начнется апробация оценочных средств по таким специальностям, как рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, аллергология и иммунология, пульмонология, нейрохирургия, нефрология, гастроэнтерология и другим.

В апробации методов оценки участвуют главные внештатные специалисты депздрава столицы. Сам процесс состоит из трех этапов: компьютерного тестирования, оценки практических навыков на симуляционном оборудовании и решения ситуационных задач, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что рентгенологи Московского референс-центра лучевой диагностики городского департамента здравоохранения с начала года дистанционно проанализировали около двух миллионов лучевых исследований пациентов.