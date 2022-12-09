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Главный синоптик Петербурга предупредил о метели в ночь на 13 декабря

Ирина Игнатенко
Общество
Главный синоптик Петербурга предупредил о метели в ночь на 13 декабря
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Грядущие выходные 10 и 11 декабря в Северной столице обещают быть солнечными и спокойными, однако в начале следующей недели погода резко поменяется. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, погоду в Петербурге определяет циклон «Зора», который сейчас расположен над западом Финского залива.

В выходные не ожидается снегопадов, температура воздуха будет понижаться и составит минус 10–15 градусов.

Синоптик подчеркнул, что это затишье перед бурей, так как южный циклон все же подходит к городу на следующей неделе. Сильный снегопад и метель ожидаются с 12 на 13 декабря, передает издание «Невские новости».

Снегопад продолжает заметать Санкт-Петербург уже несколько дней подряд. Из-за недостатка уборочной техники в городе и непрекращающихся осадков ситуация на дорогах становится крайне опасной, передает ФАН.

Аномальный снегопад обрушится на Москву в понедельник, 12 декабря. Уровень осадков может достигнуть 25 миллиметров, что станет настоящим рекордом для декабря. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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