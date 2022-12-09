Анастасия Ракова: В Москве обсудят работу и перспективы развития поликлиник на отраслевом форуме

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Форум профессионалов «Моя поликлиника» пройдет в Гостином дворе с 15 по 17 декабря. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, мероприятие будет посвящено развитию амбулаторного звена и достижениям в этом направлении.

В рамках форума планируется провести свыше 15 дискуссий. Всего будет задействовано более 80 ведущих экспертов здравоохранения из столицы и других российских регионов.

По словам Раковой, поликлиники являются важнейшей частью системы здравоохранения города. На сегодняшний день в столице после капремонта открыли уже 69 медучреждений. Еще на 18 объектах работы продолжаются.

— Но мы не только развиваем инфраструктуру, но и внедряем системные и организационные изменения. Расширяются возможности цифровых сервисов как для врачей, так и для пациентов, никто уже не удивляется онлайн записи к врачу, электронным рецептам, а детские поликлиники и вовсе работают без бумажных медкарт, — добавила заммэра.

Она также рассказала, что в рамках форума участники смогут больше узнать о столичном опыте развития медико-санитарной помощи.

Кроме того, для гостей форума будет работать интерактивная выставка, посвященная московским проектам в сфере здравоохранения.

До этого Ракова сообщила, что миллион пациентов будут включены в проект по проактивному диспансерному наблюдению в столице. По ее словам, сейчас в столице в промышленную эксплуатацию выходит проект «Помощник врача». Она уточнила, что уже 300 человек работают в онлайн-режиме и помогают врачам поддерживать контакт с пациентами.