Таролог рассказала, какие знаки Зодиака ждет сложный декабрь

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Таролог Катя Роман рассказала, для каких знаков Зодиака декабрь станет непростым испытанием.

Тельцам эксперт советует запастись терпением. Если все планировать и держать под контролем, то худшего избежать удастся.

Ракам необходимо заботиться о своем финансовом состоянии. Есть риск неожиданно потерять деньги. Поэтому сейчас важно отказаться от пустых трат и формировать подушку безопасности.

Непростой декабрь ждет Весов. Причина — страхи и сомнения. Важно не поддаваться играм разума и работать над своим восприятием реальности.

Для Рыб месяц тоже будет непростым с точки зрения эмоций. Необходимо выключить эмоции и прислушиваться к голосу разума, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее индийский астролог Аджай Бхамби предсказал, что человечеству удастся победить две опасные болезни в ближайшие годы. В настоящее время ученые работают над созданием лекарств от СПИДа и рака. Эти смертельные заболевания будут побеждены к 2030 году, передает ФАН.

До этого рунолог Игорь Вечерский рассказал, каким знакам Зодиака повезет в первый месяц зимы. Так, удачно завершится год для Близнецов, Дев и Козерогов. Их ожидает успех в различной деятельности, но придется набраться терпения.