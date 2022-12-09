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Ефимов: Москва объявила аукцион на право развития участка бывшей промзоны «Красный Строитель»

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Москва объявила аукцион на право развития участка бывшей промзоны «Красный Строитель»
Фото: Пресс-служба

Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Красный Строитель», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 9 декабря.

По его словам, на участке промзоны будет построена общественно-деловая, социальная и жилая недвижимость. Инвесторы могут подать заявку на участие в торгах до 19 января, сам аукцион назначен на 31 января следующего года. Начальная цена составляет 230,67 миллиона рублей, размер задатка — 46,13 миллиона.

— Победитель получит право разместить на территории общей площадью около 34 гектаров жилые и общественно-деловые объекты, которые дадут жителям района Чертаново Южное более 4,6 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций в развитие участка составит более 46 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект — около 1,6 миллиарда рублей в год, — отметил Ефимов.

В данный момент на территории промзоны находятся автомойки, автостоянки и склады. Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в будущем здесь появятся поликлиника на 320 посещений в смену, детсад на 250 воспитанников и две школы в общей сложности на 900 человек.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что современный жилой квартал появится в промзоне «Братцево» в Войковском районе столицы по программе комплексного развития территорий.

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