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Москвичам пообещали крепкие морозы в конце декабря-начале января

Полина Долганова

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Погода в Москве
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Москвичам пообещали крепкие морозы в конце декабря-начале января
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В столичном регионе в конце декабря и в начале января ожидается температура воздуха ниже нормы на 3-5 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в указанный период в столице будут стоять крепкие морозы.

Специалист уточнил, что средняя климатическая норма для декабря-января в городе составляет 10-13 градусов ниже нуля ночью и 4-7 градусов ниже нуля в дневное время.

В пятницу, 9 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, весь день будет снегопад. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 2–6 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–7 градусов мороза. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–3 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 8 метров в секунду.

Москвичам стоит ждать значительного потепления уже в ближайшие выходные. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он уточнил, что потепление будет связано с приходом в столицу и область с юго-запада циклона.

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