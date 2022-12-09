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«Ховринский маньяк» снова предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
«Ховринский маньяк» снова предстанет перед судом
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Дорожная улица Карта всех событий

Очередное уголовное дело, возбужденное в отношении 50-летнего Владимира Белова, также известного как «Ховринский маньяк», передано в суд с обвинительным заключением. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 9 декабря.

По ее словам, очередное преступление, в совершении которого обвиняют Белова, произошло в ночь с 6 на 7 января 2002 года возле одного из подъездов жилого дома на Дорожной улице. По версии следствия, злоумышленник в ту ночь увязался за одним из ранее незнакомых ему граждан, с которым маньяк поссорился на улице. Дождавшись, когда вокруг не будет свидетелей, Белов набросился на 46-летнего потерпевшего с куском бруса и несколько раз ударил того по голове. Затем преступник забрал сумку мужчины, в которой находились личные вещи, документы и видеокамера, и скрылся с места происшествия.

Мужчину госпитализировали, но по дороге в больницу он скончался от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Подсудимый признал свою вину. Дело направлено в Чертановский районный суд для рассмотрения по существу.

Заключать под стражу подозреваемого не придется, так как Владимир Белов уже давно отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима ФКУ ИК № 6 УФСИН по Оренбургской области, также известную как «Черный дельфин», сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией.

Другого маньяка, чьи преступления прогремели на всю страну, снова отправили за решетку в середине августа 2022 года. Едва выйдя на свободу, Виктор Мохов, более известный как «Скопинский маньяк», тут же совершил очередное преступления. Об этом — в материале «ВМ».

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