В Германии арестовали россиянку, подозреваемую в подготовке госпереворота

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Подозреваемая в причастности к подготовке переворота в Германии россиянка Виталия Б. была арестована местными правоохранительными органами. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказали в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ

— Судьи Федерального суда в течение двух дней вынесли ордера на арест против граждан ФРГ... и гражданки России Виталии Б., — передает текст сообщения РИА Новости.

До этого генеральный прокурор страны Петер Франк заявил, что задержанные по делу о попытке государственного переворота в Германии граждане планировали организовать новую армию ФРГ.

7 декабря издание Spiegel сообщило, что спецназ полиции Германии задержал 25 человек, в том числе гражданку России, по подозрению в подготовке госпереворота. Задержанные относились либо к членам террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.

Генпрокуратура Германии сообщила о задержании 25 подозреваемых в попытке государственного переворота. Среди задержанных есть и гражданка России. Что означает произошедшее и имеет ли наша страна к этому какое-либо отношение — в материале «Вечерней Москвы».