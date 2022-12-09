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Ученые выявили, что сахарозаменитель способен вызвать тревожность

Александр Афонин
Общество
Ученые выявили, что сахарозаменитель способен вызвать тревожность
Фото: depositphotos

Американская исследовательская группа из Медицинского колледжа Университета штата Флорида выявила, что искусственный сахарозаменитель аспартам способен вызывать у его потребителей чувство тревоги. Результаты работы были опубликованы в журнале PNAS.

Исследование проводилось на протяжении четырех лет, 12 недель из которых были направлены на изучение воздействия аспартама. В рамках работы ученые провели серию испытаний на мышах. Их разделили на три группы: первой давали воду, содержащую 0,015 процента аспартама, второй — 0,03 процента, а третьей — обычную жидкость.

После этого животных выпустили в открытое пространство, где проверяли продолжительность их нахождения в центральных зонах. Согласно представленным результатам, испытуемые, употреблявшие сахарозаменитель, показывали гораздо более тревожное поведение, чем их сородичи, которые пили простую воду. Они проводили меньшее время в центре пространства, передает Lenta.ru.

До этого американские ученые установили, что спорт способен изменить генетику человека. В ходе эксперимента специалисты рассматривали различия в экспрессии генов на примере однояйцевых близнецов.

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