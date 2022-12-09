Фото: president.gov.ua

Без разносторонней поддержки Североатлантического альянса боевые действия на Украине закончатся в течение нескольких дней, поскольку армия страны самостоятельно не в состоянии оказывать должное сопротивление Российской Федерации. Об этом в пятницу, 9 декабря, написала обозреватель Ханна Крамер для портала Niezależny Dziennik Polityczny.

По ее словам, за девять месяцев с начала спецоперации стало ясно, что глава украинского государства Владимир Зеленский «просто играет жизнями украинцев и европейцев, приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию», подвергая тем самым все население Европы «серьезной опасности».

В материале также отмечается, что подобные решения связаны с отчаянием президента, потому как Вооруженные силы Украины (ВСУ) «несут серьезные потери».

Крамер выразила мнение, что конечной целью украинского лидера стало затягивание конфликта на неопределенный срок, чтобы продолжать получать ресурсы от других стран. Однако обозреватель считает, что в дальнейшем это только разрушит Украину, а также и экономику европейских государств.

До этого о крупных потерях ВСУ заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Слова европейского политика были опубликованы на ее странице в Twitter. Однако видеообращение было удалено. Вместо него появилась укороченная на 11 секунд версия видеоролика, где был вырезан фрагмент с упоминаниями о потерях Украины.