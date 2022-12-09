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Прокуратура организовала проверку по факту гибели школьника в Химках

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту гибели школьника в Химках
Фото: Pixabay

Прокуратура проверит все обстоятельства гибели подростка в школе в подмосковных Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 9 декабря.

По ее словам, сотрудники ведомства установят причины и обстоятельства произошедшего, а также проверят исполнение требований федеральных законов.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в городской школе № 31. Подросток шел по коридору с друзьями и внезапно упал в обморок. Прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли ему помочь. Школьник умер, не приходя в себя.

Подмосковье Химки Московская область Смерть Прокуратура
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