МГУ занял первое место среди российских вузов в мировом рейтинге агентства RUR

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Рейтинговое агентство высших учебных заведений Round University Ranking (RUR) опубликовало мировой рейтинг вузов за этот год, где Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первую строчку среди вузов Российской Федерации. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе вуза.

Помимо этого, МГУ занял первую строчку в категории «Медицинские науки». Университет занял 70-е место среди всех мировых вузов. В прошлом МГУ был на 91-й позиции в данном рейтинге, передает официальный сайт вуза.

До этого член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков рассказал, что в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова создают курс военной журналистики с целью научить студентов профессионально освещать военные темы. Он отметил, что в России есть профессионалы, которые могут преподавать на курсе и продемонстрировать, «почему делается именно так».