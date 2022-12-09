Сексолог объяснила, почему состоящие в отношениях люди флиртуют с другими

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Зачастую люди, которые состоят в отношениях, могут флиртовать с противоположным полом от скуки и неудовлетворенности. Об этом рассказала сексолог и психолог Несс Купер для издания Metro.

— Приближается пора вечеринок, и на них вы можете заметить, как ваш знакомый с кем-то флиртует. При этом вам известно, что этот человек состоит в длительных отношениях, но по какой-то причине скрывает это, — сказала она.

По словам специалиста, флирт часто может быть связан с отсутствием мотивации или какого-то развития в текущих отношениях. Человек сталкивается с непониманием, что сбивает его с толку.

Купер рекомендует отказаться от флирта для поднятия самооценки. Такое решение может привести к крупным последствиям и возникновению непростого выбора. Сексолог советует присматриваться к нынешним отношениям, если возникает желание привлечь внимание стороннего человека, передает Lenta.ru.

До этого сексолог Ярослав Павлов объяснил, почему женщинам старше 60 лет не стоит отказываться от секса ни при каких обстоятельствах. По его словам, все, что не используется в человеческом организме, постепенно увядает, а затем отмирает окончательно.