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«Я прожил с котом почти 20 лет»: Бандерас заявил о возможном продолжении «Шрека»

Александр Афонин
Общество
«Я прожил с котом почти 20 лет»: Бандерас заявил о возможном продолжении «Шрека»
Фото: Шрек, 2001 год

Испанский актер Антонио Бандерас, озвучивший Кота в сапогах в серии фильмов «Шрек», заявил, что в будущем вполне возможен выход новой, пятой части франшизы. Об этом сообщил портал Deadline.

— Я прожил с этим котом почти 20 лет. Первый раз, когда я играл Кота в сапогах, я работал на Бродвее, поэтому я провел свою первую сессию там. Я снялся в пяти фильмах. Вероятно, будет еще один, и Шрек, скорее всего, вернется, — сказал он.

Бандерас отметил, что возможность для продолжения истории есть. При этом студия DreamWorks Animation пока официально не подтверждала эту информацию, передает Lenta.ru.

Последняя часть франшизы «Шрек» вышла в 2010 году и собрала в прокате по всему миру более 752 миллионов долларов. В 2016 году компания NBCUniversal и студия DreamWorks Animation подтвердили создание пятой части мультфильма и назначила дату выхода — 2019 год. Однако проект так и не увидел свет.

Накануне сообщалось, что сериал «Папины дочки» вернется на телевидение спустя девять лет, новые серии выйдут в эфир в 2023 году. Режиссером нового сезона сериала назначен Александр Жигалкин.

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