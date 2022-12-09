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Появилось видео наезда автомобиля на пешехода в центре столицы

Евгений Жуков
Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на пешехода в центре столицы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зубовская улица, 5/36 Карта всех событий

Появились кадры ДТП с участием автомобиля и пешехода, произошедшего на Зубовской улице в районе дома 5/36. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Видеоролик демонстрирует, как человек пересекает проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбивает машина, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Еще одно ДТП 9 декабря произошло в Подмосковье. Возле деревни Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

В ночь с 8 на 9 декабря на МКАД произошло ДТП. На внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги загорелся автомобиль.

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