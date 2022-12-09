Появились кадры последствий пожара в гипермаркете OBI

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

Следственный комитет России опубликовал видеозапись, где показаны последствия пожара, произошедшего в подмосковном гипермаркете OBI. Соответствующая видеозапись появилась в пятницу, 9 декабря.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Следственного комитета России

На кадрах видно, что огонь распространился по всей площади магазина. В результате инцидента крыша здания обвалилась и остались только несущие конструкции. При этом огонь не успел распространиться на торговый центр «Мега Химки» и оранжерею OBI, где находились растения.

Пожар в подмосковном OBI произошел ранним утром 9 декабря. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».

В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков сообщили «ВМ», что ущерб от произошедшего оценивается в рекордные 20 миллиардов рублей. По имеющейся информации, все объекты гипермаркета были застрахованы.

Причиной пожара в гипермаркете OBI могло стать нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов в беседе с «ВМ» отметил, что в таком случае рабочих привлекут по второй части 238-й статьи УК.