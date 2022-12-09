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Посетителей ТРК «Тишинка» эвакуировали из-за возгорания

Александр Афонин
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Посетителей ТРК «Тишинка» эвакуировали из-за возгорания
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Тишинская площадь, 1с1 Карта всех событий

Посетителей торгово-развлекательного комплекса «Тишинка» эвакуировали из здания из-за возникшего во внутреннем дворе пожара. Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря.

На месте инцидента работают оперативные службы города. Более подробная информация о произошедшем и пострадавших уточняется.

Ранее в этот день пожар произошел в подмосковном гипермаркете OBI. В результате инцидента кровля здания обрушилась, благодаря чему огонь быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».

Как сообщили «ВМ» в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков, ущерб от поджара в магазине оценивается в рекордные 20 миллиардов рублей. Однако все объекты гипермаркета были застрахованы.

Как утверждается, причиной возгорания в OBI стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов в беседе с «ВМ» отметил, что в таком случае рабочих привлекут по второй части 238-й статьи УК.

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