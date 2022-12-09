Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин: Россия может «взять на вооружение» наработки США по превентивному удару

Александр Афонин
Политика
Путин: Россия может «взять на вооружение» наработки США по превентивному удару
Фото: Администрация президента РФ

Россия может изучить и «взять на вооружение» разработки Соединенных Штатов в сфере безопасности страны, включая тактику нанесения превентивного удара. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Бишкек в пятницу, 9 декабря.

По словам российского лидера, США заняты разработкой обезоруживающего удара, который заключается в нанесении удара современными средствами по пунктам управления. По его словам, для этого могут применяться крылатые ракеты.

По словам президента, сейчас подобные вооружения есть и у России. Кроме того, для применения такой тактики есть вариант нанесения удара гиперзвуковыми системами, которые также есть у Москвы, но нет у Вашингтона.

— Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим. Никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы, — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент России 9 декабря прилетел в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза. В рамках мероприятия него была запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Россия США Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте