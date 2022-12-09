Путин: Россия может «взять на вооружение» наработки США по превентивному удару

Фото: Администрация президента РФ

Россия может изучить и «взять на вооружение» разработки Соединенных Штатов в сфере безопасности страны, включая тактику нанесения превентивного удара. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Бишкек в пятницу, 9 декабря.

По словам российского лидера, США заняты разработкой обезоруживающего удара, который заключается в нанесении удара современными средствами по пунктам управления. По его словам, для этого могут применяться крылатые ракеты.

По словам президента, сейчас подобные вооружения есть и у России. Кроме того, для применения такой тактики есть вариант нанесения удара гиперзвуковыми системами, которые также есть у Москвы, но нет у Вашингтона.

— Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим. Никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы, — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент России 9 декабря прилетел в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза. В рамках мероприятия него была запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.