Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сомнолог рассказал об опасности разговоров во сне и ночных кошмаров

Александр Афонин
Общество
Сомнолог рассказал об опасности разговоров во сне и ночных кошмаров
Фото: Unsplash

Лунатизм, ночные страхи и приступы обжорства относятся к парасомнии — расстройствам сна, при которых необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказал заведующий клинико-диагностическим отделением, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Павел Александров.

— Парасомния — это расстройства, которые характеризуются необычной двигательной активностью или необычными ощущениями во время сна, а также состояний, связанных со сном, — сказал он.

По словам специалиста, есть несколько видов парасомний. Большинство из них относится к доброкачественным и не могут принести угрозу для жизни и здоровья. Однако риск существенно возрастает при их переходе в инсомнию или гиперсомнию. Явления заключаются в почти полном лишении сна или наоборот — слишком затяжном сне и состоянии сонливости.

Чаще всего человек может столкнуться с такими видами парасомнии, как синдром сонного опьянения, лунатизм, разговоры во сне и ночные страхи. Если подобные расстройства не оказывают существенного влияния на качество жизни, то срочная помощь специалиста не обязательна. Если же есть угроза для здоровья и психики, то Александров рекомендует обратиться медикам и психологам, передает «Пятый канал».

До этого врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал об опасности привычки засыпать под телевизор или YouTube. По его словам, проблема заключается в том, что мозг привыкает к бодрствованию во время лежания на кровати.

Здоровье Сон Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте