Сомнолог рассказал об опасности разговоров во сне и ночных кошмаров

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Лунатизм, ночные страхи и приступы обжорства относятся к парасомнии — расстройствам сна, при которых необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказал заведующий клинико-диагностическим отделением, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Павел Александров.

— Парасомния — это расстройства, которые характеризуются необычной двигательной активностью или необычными ощущениями во время сна, а также состояний, связанных со сном, — сказал он.

По словам специалиста, есть несколько видов парасомний. Большинство из них относится к доброкачественным и не могут принести угрозу для жизни и здоровья. Однако риск существенно возрастает при их переходе в инсомнию или гиперсомнию. Явления заключаются в почти полном лишении сна или наоборот — слишком затяжном сне и состоянии сонливости.

Чаще всего человек может столкнуться с такими видами парасомнии, как синдром сонного опьянения, лунатизм, разговоры во сне и ночные страхи. Если подобные расстройства не оказывают существенного влияния на качество жизни, то срочная помощь специалиста не обязательна. Если же есть угроза для здоровья и психики, то Александров рекомендует обратиться медикам и психологам, передает «Пятый канал».

До этого врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал об опасности привычки засыпать под телевизор или YouTube. По его словам, проблема заключается в том, что мозг привыкает к бодрствованию во время лежания на кровати.