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Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

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В мире
Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины
Фото: depositphotos

Воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины вечером пятницы, 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях, а также в подконтрольных украинскому руководству районах Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Накануне сообщалось об объявлении воздушной тревоги в нескольких областях Украины, в том числе Харьковской, Днепропетровской и Полтавской. В этот же день в Одессе и Херсоне очевидцы услышали звуки взрывов, однако воздушная тревога при этом в городе не объявлялась.

5 декабря взрывы прогремели в нескольких регионах Украины, в том числе в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории государства была объявлена воздушная тревога.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом после теракта на Крымском мосту.

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