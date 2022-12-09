Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины

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Воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины вечером пятницы, 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях, а также в подконтрольных украинскому руководству районах Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Накануне сообщалось об объявлении воздушной тревоги в нескольких областях Украины, в том числе Харьковской, Днепропетровской и Полтавской. В этот же день в Одессе и Херсоне очевидцы услышали звуки взрывов, однако воздушная тревога при этом в городе не объявлялась.

5 декабря взрывы прогремели в нескольких регионах Украины, в том числе в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории государства была объявлена воздушная тревога.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом после теракта на Крымском мосту.